تفاصيل جديدة في حياة مدحت العدل

مدحت العدل: عمرو دياب أثر بحياتي وكان سببا بإنطلاقتي لفيلم "آيس كريم في جليم"

محافظات
بوابة الفجر

 

استقبل مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية مساء اليوم، لقاء مفتوحًا مع الكاتب والشاعر والسيناريست  مدحت العدل، وجاء ذلك بحضور الأديب عادل حراز وأدار اللقاء  وليد عدنان. 

 

ديوان "إنسان عادي" عن تفاصيل الحياة البسيطة
 

تناول اللقاء الحديث عن ديوان مدحت العدل الجديد "إنسان عادي"، الذي يعكس مشاعر الناس وأحلامهم البسيطة وتفاصيل حياتهم اليومية، حيث ضم  الديوان 32 قصيدة موزعة على 136 صفحة، مستعرضًا تجارب ومواقف إنسانية أثرت في حياة العدل.

رحلة من الطب إلى الفن

استعرض العدل مسيرته الشخصية، موضحًا أنه من مواليد مدينة المنصورة، التي وصفها بالمدينة "الكوزموبوليتانية"، ثم انتقل إلى حي شبرا بالقاهرة الذي كان له تأثير كبير في تعزيز ثقافة تقبل الآخر لديه، مشيرا إلى أنه عمل طبيبًا لمدة 11 عامًا، حيث تخصص في طب الأطفال، قبل أن يتحول إلى مسار مختلف تمامًا في الكتابة والفن.

معايير نجاح العمل الفني
 

وأكد "العدل" أن نجاح الأفلام والمسرحيات يعتمد على عدة عوامل، أهمها إجادة العمل وحب صانعيه له، مع دراسة احتياجات الجمهور والسوق السينمائية، مشددا على أهمية الشغف والهوس بالفكرة لتقديمها بصدق وواقعية.

البداية الشعرية وأهم المحطات الفنية
 

وتحدث العدل عن بداية حبه للشعر في المرحلة الإعدادية، حيث كتب أول أغنية ناجحة له "جات من الغريب ولا جاتش منك"، والتي قام بغناءها  محمد الحلو. 

 وأشار إلى تعاونه المثمر مع الفنان عمرو دياب، حيث كتب له العديد من الأغاني الناجحة، أبرزها "راجعين"، "كان عندك حق"، و"رصيف نمرة خمسة" موضحا أن هذا التعاون فتح له باب كتابة أول أفلامه "آيس كريم في جليم".

حب الشعر وكلمات الأغاني
 

وأوضح " العدل"  أنه على الرغم من نجاحه الكبير في كتابة الأفلام والمسلسلات  الا أن الشعر وكلمات الأغاني هما الأقرب إلى قلبه.

 وتابع:  جمعت كلماتي  في ثلاثة دواوين هي: "رصيف نمرة خمسة"، "شبرا مصر"، و"فوضى المشاعر".

ولاقى اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أشادوا بمسيرة مدحت العدل وتأثيره البارز في مجالي الأدب والفن.

 

IMG-20250124-WA0005
IMG-20250124-WA0005
IMG-20250124-WA0004
IMG-20250124-WA0004
احتياجات أحلامهم الأطفال التعاون البسيطة السوق السينمائي السيناريست مدحت العدل الفنان عمرو دياب المسلسل المحطات الفنية المحطات الكتابة الكبير القاهرة ا الفنية الفكرة المنصورة تفاصيل حياته تعزيز ثقافة تعرض بحضور جليم رصيف نمرة خمسة شعرية طب الأطفال لقاء مفتوح محمد الحلو مدحت العدل مدينة المنصورة مركز الحرية للابداع مساء اليوم مركز الحرية مسلسلات مواقف انسانية نجاح العمل

مواد متعلقة

تخفيضات تصل إلى 50% على السلع بمبادرة كلنا واحد بالإسكندرية بمناسبة عيد الشرطة

نتائج مبشرة بالخير.. العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين

محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وزير الثقافة يزور جناح مكتبة الإسكندرية خلال مراسم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

أقامة السوق للمرة التاسعة بأسعار مخفضة ببرج العرب في الإسكندرية

ليست الأولى ولم تكن الأخيرة بالإسكندرية.. تصاعد العنف بين الطلاب ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع

العوامل المحددة لحاضر المدينة العربية ومستقبلها.. ندوة بمكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية