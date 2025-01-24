التنمية الشبابية بالسنبلاوين في الدقهلية تحتفل باليوم العالمى لذوي الهمم

إحتفلت إدارة شباب السنبلاوين، و" مكتب قادرون بإختلاف"، باليوم العالمى لذوى الهمم والقدرات الخاصة، وتنظيم يوم ترفيهي بهذه المناسبة، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، بحضور ذوى الهمم والقدرات الخاصة وأسرهم، وبمشاركة مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب السنبلاوين.

جاءت فعاليات الإحتفالية بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وجاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، والدكتورة نانسى سمير منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمديرية، وعزيزه حمدي مسئول مكتب قادرون باختلاف بالإدارة، ومراد احمد رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، ومديرى مراكز شباب إدارة شباب السنبلاوين، وذوى الهمم والقدرات الخاصة وأسرهم بمراكز الشباب بالسنبلاوين.

بدأت فاعليات الإحتفال لذوى الهمم والقدرات الخاصة، بكلمة جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، قدم الشكر والتقدير لتشريف الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الحفل الكريم، وتقدم بخالص التهانى القلبية لأبناء السنبلاوين من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم والقدرات الخاصة،،متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتفوق فى حياتهم.

أكدت الدكتورة منى عثمان خلال كلمة القتها فى الإحتفالية، أن أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، فى قلب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يولى بالغ الاهتمام بهم، ويوجه كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم فى مختلف المشروعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيره إلى رعاية فخامة الرئيس ودعمه الدائم للنماذج الملهمة من شباب مصر ومنهم ذوى القدرات والهمم وهذا ما ظهر جليًا خلال النسخ السابقة من احتفالية "قادرون باختلاف" التى تلقى رعاية الرئيس.

ولفتت إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لذوى الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصًا على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية، ومنها برامج اكتشاف الموهوبين من ذوى الهمم "إبداع قادرون"، وبرامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية، وبطولات ومنافسات رياضية منها دورى مراكز الشباب لذوى الهمم، وإقامة مراكز التخاطب، ومراكز تدريب وتأهيل وغيرها من البرامج لذوى الهمم داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات.

أعقب كلمة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، فقرات استعراضية وفنية، وفى نهاية الإحتفالية أهدي جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، درع بإسم باسم إدارة شباب السنبلاوين، كما قامت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والأستاذ جاسر خالد مدير الإدارة بتقديم شهادات تقدير لعدد من الحضور الكريم، وقدمت الهدايا لذوى الهمم والقدرات الخاصة بإدارة شباب السنبلاوين.

تأتي فعاليات الإحتفالية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وجاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، وتحت اشراف الدكتورة نانسى سمير منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمديرية.