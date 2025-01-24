في اليوم العالمي للتعليم: التعليم هو أهم سبل بناء الأوطان والنهوض بها

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وزير التعليم
وزير التعليم

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في "اليوم العالمي للتعليم" أتوجه بخالص التقدير والاعتزاز للمعلمين لما يبذلوه من جهود عظيمة مخلصة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وبناء أجيال تحمل مستقبل الوطن..فالتعليم هو أهم سبل بناء الأوطان والنهوض بها.

وأضاف الوزير: " بمناسبة هذا اليوم…أؤكد إيمان القيادة السياسية بضرورة النهوض بملف التعليم والارتقاء به باعتباره جزءا لا يتجزأ من بناء الإنسان المصري الذي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية".

واستكمل وزير التعليم: "في هذا الإطار، لا تدخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهدا وتسعى بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للبناء على الجهود المخلصة السابقة بالتوازي مع مواكبة النظم العالمية لتطوير المنظومة التعليمية وفقا لاستراتيجية ثابتة تستهدف إتاحة التعليم بجودة عالية للجميع دون تمييز وفي إطار نظام مؤسسي وكفء وعادل ومستدام".

 

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