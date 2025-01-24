توفر محافظة القاهرة، أسطولا من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025.

أسعار تذاكر أتوبيسات معرض الكتاب 2025

حددت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى أسعار تذاكر أتوبيسات معرض الكتاب 2025 بـ 15 جنيها التذكرة الواخدة وذاك بالنسبة للخطوط التي تم تخصيصها لخدمة معرض الكتاب.

وبالنسبة لباقي خطوط الهيئة العادية التي تمر عبر معرض الكتاب فيتم التعامل وفقا لسعر التذكرة العادية للأتوبيس والخط.

خريطة أتوبيسات معرض الكتاب 2025

توفر هيئة النقل العام 58 أتوبيسًا قابلة للزيادة، تغطي معظم مناطق القاهرة بجانب الخطوط الحالية المارة بالمعرض، وذلك بهدف تقليل الزحام وتسهيل الوصول للمعرض، مع تقليل زمن التقاطر بين الأتوبيسات.

وتحمل جميع الأتوبيسات المخصصة لخدمة المعرض، لافتة "خدمة معرض الكتاب".

خطوط أتوبيسات معرض الكتاب 2025

1- الخط الأول: ميدان عبد المنعم رياض - رمسيس - العباسية - جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب، بعدد 10 سيارات.

2- الخط الثاني: دوران شبرا - شارع شبرا - ميدان أحمد حلمي - رمسيس - العباسية - نادي السكة - جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب، بعدد 10 سيارات.

3- الخط الثالث: النزهة الجديدة - ميدان الحجاز - السبع عمارات - مكرم عبيد - مصطفى النحاس - المنهل - الوفاء والأمل - المعرض، بعدد 8 سيارات.

4- الخط الرابع: الأميرية - ميدان المطرية - الحلمية - كلية بنات عين شمس - ميدان هشام بركات - الحي السابع - حي السفارات - المعرض، بعدد 7 سيارات.

5- الخط الخامس: ميدان الجيزة - جامعة القاهرة - القصر العيني - السيدة عائشة - الأوتوستراد - جامعة الأزهر - المعرض، بعدد 10 سيارات.

6- الخط السادس: صقر قريش - كارفور المعادي - نادي وادي دجلة - الطريق الدائري - محور المشير - المعرض، بعدد 5 سيارات.

7- الخط السابع: المظلات - سراي القبة - روكسي - السبع عمارات - الحي الثامن - الوفاء والأمل - محور المشير - المعرض، بعدد 8 سيارات.