الجيش السوداني يفك الحصار عن "القيادة العامة" بالخرطوم

ذكرت وسائل إعلام سودانية مساء اليوم أن الجيش السوداني فك الحصار الذي كانت تفرضه قوات الدعم السريع على مقر "القيادة العامة" في الخرطوم منذ عام ونص.

وأوضحت أن "الجيش فك الحصار عن معسكر سلاح الإشارة بعد معارك وسط الخرطوم بحري".

وكان الجيش السوداني قد قصف تجمعات لقوات الدعم السريع في الوسط الغربي لمدينة الخرطوم بحري، فيما قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش بشمال الخرطوم بحري تمكنت، الجمعة، من الالتحام بسلاح الإشارة أقصى جنوب الخرطوم بحري في تطور عسكري لافت، لفك الحصار عن مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن العمليات العسكرية للجيش خلال الثلاثة أيام الأخيرة مكنته من الانفتاح من الجيلي أقصى شمال ولاية الخرطوم وحتى مقر القيادة العامة للجيش مرورا بمدينة الخرطوم بحري.

وشهدت مدينة الجيلي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأمس الخميس، قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع أحرقت مصفاة الخرطوم في الجيلي، التي تعد أكبر محطة لتكرير النفط بالبلاد.

واتهمت الحكومة قوات الدعم بمواصلة "سلسلة الممارسات الإجرامية الممنهجة في تدمير المرافق الحيوية بالسودان".

هذا ولا تزال الدعوات الأممية والدولية مستمرة لإنهاء الحرب، بغية تجنيب السودان كارثة إنسانية.