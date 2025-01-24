مكتب نتنياهو: قائمة الرهينات المنتظر الإفراج عنهن تختلف عن توقعات إسرائيل

العدو الصهيوني
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي - أرشيفية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة تلقيه قائمة من الوسطاء بالرهينات المقرر الإفراج عنهن من جانب حركة "حماس" كما هو مقرر غدا السبت.

 وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم أن الوضع يواجه صعوبة معقدة، حيث إن القائمة المقدمة من "حماس" تختلف عما كانت تتوقعه إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن القائمة التي تسلمها ديفيد بارنياع مدير المخابرات الإسرائيلية "الموساد" من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تخضع حاليا للمراجعة الدقيقة من جانب السلطات الإسرائيلية.

من جهتها، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم، أنها ستفرج يوم غد السبت عن 4 مجندات إسرائيليات في إطار تنفيذ صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وقال المتحدث باسم الكتائب "أبو عبيدة"، في بيان صحفي، إن قرار الإفراج يشمل المجندات كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج. وأكد أن هذه الخطوة تأتي كجزء من مراحل الصفقة الجارية.

الجناح العسكري لحركة حماس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

عاجل - الأمم المتحدة: 150 ألف امرأة حامل و17 ألف طفل منفصل عن أسرته في غزة