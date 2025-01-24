توقيع الكشف 715 مريضًا ضمن قافلة علاجية فى قرية أم الرزق بشربين بالدقهلية

محافظات
جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة الصحة والسكان بالدقهلية عن توقيع الكشف الطبى على نحو 715  مريضًا وذلك ضمن فعاليات  قافلة علاجية  بقرية أم الرزق مركز شربين وتحت إشراف الدكتور رامز شوقى منسق عام القوافل العلاجية.
وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة تضمنت نحو 8 عيادات (باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، أسنان، نسا وتنظيم أسرة، رمد،  انف واذن ) إلى جانب فريق التثقيف الصحي.
وقد جاء بيان القافلة كالتالى:  
عدد المترددين    715
باطنة            150
اطفال           128
جراحة           88
اسنان           39
جلدية           103
رمد              84
نسا وتنظيم اسرة     62
انف واذن     61
كما تم إجراء 175 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و66 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 122 مريضًا  ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل  حالة للمستشفيات؛، وإصدار 3 قرارات  للعلاج على نفقة الدولة.
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 35 ندوة تثقيفية،، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
#العلاقات_العامة_لصحة_الدقهلية

الكشف الطبي القوافل العلاجية العلاقات العامة الصحة والسكان السكر والضغط التثقيف الصحي توقيع الكشف الطبي توعية المواطنين توعية المواطن علاج على نفقة الدولة على هامش على استمرار مبادرة الكشف المبكر مستشف

مواد متعلقة

التنمية الشبابية بالسنبلاوين في الدقهلية تحتفل باليوم العالمى لذوي الهمم

لقاء توعوي تثقيفي عن الشرطة النسائية ودورها في المجتمع لتنمية النشء بالدقهلية

محافظ الدقهلية: الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه بشارع الجيش بالمنصورة

محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث والطوارئ

محافظ الدقهلية: بدأنا اليوم في عرض وبيع الأسماك بالسوق بأسعار تنافسية تبدأ من 55 جنيه

رسميًا.. محافظ الدقهلية يعلن استمرار أسواق اليوم الواحد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع

كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة تناقش أبحاث مشروعات التخرج لطلابها 2025

محافظ الدقهلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد معسكر قوات الأمن بسندوب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

عاجل - الأمم المتحدة: 150 ألف امرأة حامل و17 ألف طفل منفصل عن أسرته في غزة