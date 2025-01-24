توقيع الكشف 715 مريضًا ضمن قافلة علاجية فى قرية أم الرزق بشربين بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة الصحة والسكان بالدقهلية عن توقيع الكشف الطبى على نحو 715 مريضًا وذلك ضمن فعاليات قافلة علاجية بقرية أم الرزق مركز شربين وتحت إشراف الدكتور رامز شوقى منسق عام القوافل العلاجية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة تضمنت نحو 8 عيادات (باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، أسنان، نسا وتنظيم أسرة، رمد، انف واذن ) إلى جانب فريق التثقيف الصحي.

وقد جاء بيان القافلة كالتالى:

عدد المترددين 715

باطنة 150

اطفال 128

جراحة 88

اسنان 39

جلدية 103

رمد 84

نسا وتنظيم اسرة 62

انف واذن 61

كما تم إجراء 175 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و66 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 122 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل حالة للمستشفيات؛، وإصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 35 ندوة تثقيفية،، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

#العلاقات_العامة_لصحة_الدقهلية