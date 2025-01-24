مكتب إعلام الأسرى: ننتظر قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم يوم السبت

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال مكتب إعلام الأسرى في بيان مقضب مساء يوم الجمعة، إنهم ينتظرون قائمة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية والذين سيتم الإفراج عنهم يوم السبت.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في بيان بأنه و"بعد إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية أسماء أسرى الاحتلال المنتظر الإفراج عنهم غدا والتي تضمنت أسماء أربع مجندات ننتظر قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم غدا".

وأضاف أن القائمة ستتضمن 120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية حسبما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في الصفقة.

وفي وقت سابق، كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس عن أسماء المجندات الإسرائيليات اللاتي سيتم الإفراج عنهن في دفعة التبادل الثانية يوم السبت.

وقالت "القسام" إنه وفي إطار صفقة "طوفان الأقصى" سيتم الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تلقيه بشكل رسمي قائمة بأسماء الأسيرات الأربع المزمع الإفراج عنهن السبت من قبل الوسطاء، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتعليق عليها في وقت لاحق.

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11" أن قائمة الأسماء لا تتوافق مع الاتفاق المبرم، علما أن إسرائيل قد طالبت بإطلاق سراح الإسرائيلية أربيل يهود في هذه الدفعة ولكن حماس لم تدرج اسمها في القائمة المخصصة لدفعة يوم السبت.

ومن المزمع أن تنطلق الدفعة الثانية من تبادل الأسرى من غزة حيث ستقوم القسام بتسليم المجندات الأربع إلى طواقم الصليب الأحمر، ومن ثم في وقت لاحق سيتم تحرير أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية وفقا لمفتاح اتفاق التبادل المبرم بين إسرائيل وحركة حماس.

جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل أتاح لطواقم الإسعاف والدفاع المدني في قطاع غزة البدء بعملية انتشال جثامين القتلى التي تعذر الوصول إليها أو اكتشافها جراء العمليات العسكرية المستمرة للجيش الإسرائيلي خلال فترة الاقتتال.

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