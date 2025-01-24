مرموش ضمن خطط مانشستر سيتي أمام تشيلسي

أعلن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الجمعة، أن المصري عمر مرموش سيكون ضمن تشكيلة الفريق في مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

كما سينضم إلى تشكيلة حامل اللقب المدافعان عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس اللذان انضما إلى الفريق في الأيام الماضية.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: «فيتور يافع، شخصيته قوية، يحتاج وقتًا. إذا كان هنا معنا فبالطبع يمكنه أن يبدأ. تقبل خوسانوف حقيقة أنه لعب في الدوري الفرنسي، حيث تعامل مع لاعبين أقوياء يتميزون بالسرعة، لكنه لا يجيد الإنجليزية، لذا فسيتعين علينا التعامل مع التواصل معه. أعتقد أن مرموش سيتأقلم سريعًا. سيجعلوننا أقوى، وأنا واثق بأن النادي اختار هؤلاء اللاعبين بنظرة مستقبلية لسنوات عديدة».

ويحتل سيتي المركز الخامس في الترتيب بعد نتائجه الهزيلة الأخيرة، بفارق نقطتين فقط خلف تشيلسي رابع الترتيب.

وفي حين أن فرص سيتي في الفوز باللقب للمرة الخامسة تواليًا تضاءلت، إذ يبتعد بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، فإن غوارديولا أبدى ثقته بقدرة لاعبيه على إنهاء الموسم في المربع الذهبي على الأقل، والتأهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل.

وقال غوارديولا إن مباراة السبت «مهمة جدًا. نحن قريبون جدًا في جدول الترتيب رغم المشكلات الكبرى التي عانينا منها مؤخرًا. الهدف هذا الأسبوع مهم جدًا جدًا».

وردًا على سؤال بشأن تبعات إخفاق سيتي في إنهاء الموسم ضمن أول 4 مراكز، قال غوارديولا: «يمكننا أن ننجز المهمة. لم عساي أن أفكر بصورة مختلفة؟».