ليبيديف: قتلى وإصابات باستهداف قافلة عسكرية أوكرانية في مقاطعة سومي

استهدفت القوات الروسية قافلة شاحنات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي وأسفرت عن وقوع إصابات وخسائر حسبما أفاد به منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ليبيديف قوله: "طالت الضربات قافلة من الشاحنات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي، وهناك إصابات في صفوف الأفراد".

وأضاف ليبيديف: "تم تنفيذ عملية استهداف ناجحة في مقاطعة سومي... حيث كانت طائرات الاستطلاع الجوي تراقب قافلة مكونة من 4 شاحنات عسكرية... وتم قصفها بالهاونات".

وأردف: "نتج عن العملية مقتل 8 أفراد، بينما فر نحو 5 آخرين إلى الغابة، ولا يُعرف بالضبط عدد الذين لم يتمكنوا من الخروج من المركبات".