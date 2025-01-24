فيفا يكشف موعد وصول كأس العالم للأندية في الجزيرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب جمهور الأهلي مشاركة فريقه في مونديال العالم للأندية والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

وكشفت نادين ليساج المسؤولة الإعلامية لـ "فيفا" عن موعد وصول نسخة كأس العالم للأندية  لمقر النادي الأهلي  وذلك ضمن جولة تنظمها "فيفا" لزيارة جميع الأندية المشاركة في البطولة.

و يصل الكأس في الأول من فبراير ليتواجد في مقر النادي  من 1 حتى 14 فبراير المقبل.

ويفتتح المارد الأحمر مشاركته في البطولة في الخامس عشر من يونيو المقبل وتحديدا في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل  أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

‎ويتواجد  الأهلي في المجموعة الأولى رفقة
‎كلا من بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

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