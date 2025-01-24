عاجل.. هيئة الأسرى تكشف موعد إفراج إسرائيل عن المعتقلين الفلسطينيين

قال الناطق الإعلامي باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين ثائر شريتح إنه من المقرر الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية في الساعة العاشرة من صباح السبت.

وقال شريح في بيان، مساء الجمعة، إنه "وفقا لما أبلغنا به من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن معاينة وفحص الأسرى في سجن عوفر ستبدأ الساعة الخامسة من فجر يوم السبت من قبل طاقم الصليب".

وتابع أن "عملية الإفراج ستكون ما بين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة من صباح ذات اليوم".

وكان مكتب إعلام الأسرى قد ذكر في بيان مقضب اليوم، أنهم ينتظرون قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم يوم السبت، بعد إعلان فصائل المقاومة أسماء أسرى الاحتلال المنتظر الإفراج عنهم غدا.

وأضاف أن القائمة ستتضمن 120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية حسبما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في الصفقة.

وكشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في وقت سابق الجمعة، أسماء المجندات الإسرائيليات اللاتي سيتم الإفراج عنهن في دفعة التبادل الثانية غدا، وهن: كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج.