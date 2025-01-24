عاجل.. هيئة الأسرى تكشف موعد إفراج إسرائيل عن المعتقلين الفلسطينيين

عربي ودولي
الأسري الفلسطينين
الأسري الفلسطينين - أرشيفية

قال الناطق الإعلامي باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين ثائر شريتح إنه من المقرر الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية في الساعة العاشرة من صباح السبت.

وقال شريح في بيان، مساء الجمعة، إنه "وفقا لما أبلغنا به من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن معاينة وفحص الأسرى في سجن عوفر ستبدأ الساعة الخامسة من فجر يوم السبت من قبل طاقم الصليب".

وتابع أن "عملية الإفراج ستكون ما بين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة من صباح ذات اليوم".

وكان مكتب إعلام الأسرى قد ذكر في بيان مقضب اليوم، أنهم ينتظرون قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم يوم السبت، بعد إعلان فصائل المقاومة أسماء أسرى الاحتلال المنتظر الإفراج عنهم غدا.

وأضاف أن القائمة ستتضمن 120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية حسبما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في الصفقة.

وكشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في وقت سابق الجمعة، أسماء المجندات الإسرائيليات اللاتي سيتم الإفراج عنهن في دفعة التبادل الثانية غدا، وهن: كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج.

الأسرى الفلسطينيين الجناح العسكري لحركة حماس السجون الإسرائيلية المعتقلين الفلسطينيين اللجنة الدولية للصليب الأحمر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

عاجل - الأمم المتحدة: 150 ألف امرأة حامل و17 ألف طفل منفصل عن أسرته في غزة