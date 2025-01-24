عاجل- محمد الضيف يظهر لأول مرة ليعلن عن عملية "طوفان الأقصى" وإطلاق آلاف الصواريخ نحو إسرائيل

عاجل- محمد الضيف يظهر لأول مرة ليعلن عن عملية "طوفان الأقصى"

في حلقة استثنائية من برنامج "ما خفي أعظم"، الذي عرض الليلة في العاشرة مساءً على قناة الجزيرة، كشف التحقيق تحت عنوان "الطوفان" عن تفاصيل جديدة ومثيرة لعملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وعرضت الحلقة مشاهد حصرية للقائدين الراحلين يحيى السنوار ومحمد الضيف، بالإضافة إلى مقابلات مع قادة من المجلس العسكري العام لكتائب القسام، والتي توضح خفايا العملية وأسرارها التي لم تُكشف من قبل.

"ما خفي أعظم" يكشف أسرار عملية طوفان الأقصى

تناولت الحلقة تفاصيل عملية "طوفان الأقصى"، التي تُعد من أبرز العمليات العسكرية التي نفذتها كتائب القسام ضد مستوطنات غلاف غزة وعرضت مشاهد نادرة تُكشف لأول مرة توثق استعدادات مقاتلي القسام من داخل الأنفاق لحظات نصب العبوات الناسفة، وتفجير الآليات العسكرية الإسرائيلية.

لقطات حصرية للقائدين يحيى السنوار ومحمد الضيف

وتمكن فريق برنامج "ما خفي أعظم" من الحصول على لقطات حصرية للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، بالإضافة إلى مشاهد نادرة للراحل يحيى السنوار، الذي يُعتبر العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى".

وأشارت الحلقة إلى تفاصيل عن السنوار، الذي أُعلن اغتياله في 17 أكتوبر 2023 بعملية إسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة.

توثيق أحداث عملية طوفان الأقصى بالصوت والصورة

وثقت الحلقة مشاهد استثنائية تُظهر مقاتلي النخبة من كتائب القسام داخل ناقلة الجند الإسرائيلية "النمر"، بالإضافة إلى مقابلات مع قادة عسكريين في القسام، الذين كشفوا عن تفاصيل العملية وتبعاتها.

وتختتم الحلقة بلقطات تحمل طابع السرية التامة، مع الإشارة إلى القائد العام محمد الضيف، ودوره المحوري في هذه العملية.

عملية طوفان الأقصى

أوقعت عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام في أكتوبر 2023، أكثر من ألف قتيل بين الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وأحدثت صدمة واسعة داخل إسرائيل. وتعد هذه العملية من أعقد العمليات التي خطط لها السنوار والضيف، مما جعلها علامة فارقة في تاريخ المقاومة الفلسطينية.