عاجل - غزة بعد الاتفاق مباشر.. "ما خفي أعظم" يبث لقطات حصرية عن هجوم 7 أكتوبر

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قطاع غزة
قطاع غزة

في اليوم السادس من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بث برنامج "ما خفي أعظم" لقطات حصرية عن هجوم 7 اكتوبر كشفت عنها كتائب عز الدين القسام، في حين أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسماء 4 مجندات إسرائيليات سوف تفرج عنهن غدا السبت ضمن صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبث البرنامج لقطات حصرية تظهر قائد أركان القسام محمد الضيف وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كما عرض مقابلة حصرية مع عز الدين الحداد عضو المجلس العسكري العام للقسام وقائد لواء غزة.

في الأثناء، قالت حماس إنها تنتظر قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية من سجون الاحتلال، وذلك بعد إعلان الفصائل أسماء أسيرات الاحتلال المقرر الإفراج عنهن.

ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل غدا السبت عن 180 فلسطينيا من بينهم 30 يقضون عقوبة السجن المؤبد، في إطار استئناف تبادل الأسرى وفق المرحلة الأولى في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

يأتي هذا في وقت يستمر فيه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الرابع على التوالي.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال أعلنت حظر التجول في مخيم جنين. وأفادت المصادر بأن طائرات إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" وجهت تهديدات للفلسطينيين بإطلاق النار صوب من يتحرك داخل مخيم جنين.

إنسانيا، أعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس دخول أكثر من 3250 شاحنة مساعدات، في حين قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل وضعت مخططات لبناء سلسلة من البؤر الاستيطانية في القدس الشرقية.

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