الموعد الرسمي لإعلان نتيجة إعدادية محافظة قنا Qena result 2025 وجميع المحافظات

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة إعدادية محافظة قنا Qena result 2025…ترقب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025: تفاصيل ومواعيد الإعلان في المحافظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة قنا وجميع المحافظات المصرية وكيفية الاستعلام عن النتيجة

ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في مختلف محافظات مصر، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول رسميًا يوم الخميس 23 يناير.

وقد بدأت أعمال التصحيح بالفعل في عدد من الكنترولات، بينما ستنطلق في باقي المحافظات خلال ساعات وفقًا لما أعلنته مديريات التربية والتعليم في كل إقليم. الإعلان الإلكتروني لتسهيل الوصول على عكس نتائج صفوف النقل، سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 عبر روابط إلكترونية خاصة بكل محافظة، لتسهيل الحصول على الدرجات.

كما ستُعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالتزامن مع اعتماد النتائج من قبل المحافظين.

موعد النتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة قنا جميع المحافظات المصرية

أكدت مديريات التربية والتعليم أن النتائج ستُعلن خلال الفترة من نهاية الأسبوع المقبل وحتى مطلع الأسبوع الأول من فبراير، أي قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

خطوات الحصول على النتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة قنا وجميع المحافظات المصرية

سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم بسهولة عبر:

√ الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

√ إدخال رقم الجلوس والاسم.

√الضغط على أيقونة الاستعلام لعرض الدرجات.

نتيجة الشهادة الاعدادية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الشهادة الاعدادية في محافظة قنا وجميع المحافظات

يبلغ المجموع الكلي لدرجات الصف الثالث الإعدادي 280 درجة، مقسمة بالتساوي على الفصلين الدراسيين.

التوزيع التفصيلي للدرجات كالتالي:

✓ اللغة العربية: 80 درجة.

✓ اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

✓الرياضيات: 60 درجة.

✓ العلوم: 40 درجة.

✓الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

المحافظات الكبرى روابط وموعد النتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية

/ القاهرة: عبر بوابة التعليم الأساسي.

/ الجيزة: نهاية يناير عبر بوابة مديرية التعليم.

/ الشرقية: الإعلان قريبًا على موقع ديوان المحافظة.

/ الإسكندرية: عبر بوابة مديرية التعليم بالإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية تُواصل المناطق الأزهرية التصحيح، وستُعلن النتائج قريبًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

تابعوا الروابط الرسمية للمحافظات للحصول على النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة قنا وجميع المحافظات المصرية.