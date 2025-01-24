عاجل.. شوبير يشعل حماس جماهير الأهلي حول الصفقات الجديدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقاته في الانتقالات الشتوية الحالية وسط ترقب جماهيري كبير للعناصر الجديدة قبل مباراة بيراميدز.

حلقة خاصة من برنامج الأهلي مع أحمد شوبير

وأعلنت قناة الأهلي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن حلقة خاصة لبرنامج حارس الأهلي والذي يقدمه أحمد شوبير.

ليواصل الإعلان بصورة تشويقية عن الصفقات والذي أكد فيها عن إعلانه للصفقات الساعة العاشرة مساء اليوم.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام نادي فاركو ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

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