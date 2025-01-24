بعد تفعيلها.. ننشر رسوم إجراء مكالمات الواي فاي لجميع الشبكات

بدأت شركات الاتصالات العاملة في مصر في تفعل خاصية المكالمات عبر Wi-Fi Calling، والتي تتيح مميزات كبيرة، خاصة في مناطق ضعف شبكات الاتصالات.

ما هي خدمة Wi-Fi Calling؟

تتيح إجراء واستقبال مكالمات ورسائل عبر الواي فاي.

- تعمل التقنية على أي شبكة Wi-Fi، وتعمل في حالة المنازل ضعيفة التغطية لشبكة الموبايل.

مميزات خدمة Wi-Fi Calling

- ثبات المكالمات: إرسال واستقبال مكالمات على شبكة أقوى.

- الجودة: جودة صوت أفضل في المكالمات.

طريقة تفعيل خدمة Wi-Fi Calling

- اختر خلوي أو خيارات الشبكة.

- اختر مكالمات Wi-Fi Calling.

- فعل خاصية مكالمات Wi-Fi Calling.

- قد تحتاج إلى تحديث (software) الهاتف.

رسوم تشغيل Wi-Fi Calling وتكلفة المكالمات

يتم تفعيل الخدمة مجانًا ولا توجد رسوم إضافية على استخدامها.

ويتم احتساب مقابل مكالمات الـ Wi-Fi Calling، على النحو التالي:

- أورنج - خصم استهلاك المكالمات من باقة الـ WiFi.

- اتصالات آند: تحتسب بنفس سعر المكالمة العادية.

- وي: تحتسب بنفس تكلفة المكالمات العادية.

- فودافون: الحساب طبقًا لنظام الخط كأي مكالمة عادية، ويتم خصم الميجابايتس المستهلكة من باقة DSL (10 ميجا لكل نص ساعة).

ويمكن أن تتأثر جودة مكالمات Wi-Fi Calling اعتمادًا على قوة إشارة الواي فاي وقوة الإنترنت، كما تتأثر في حالة الابتعاد عن نطاق تغطية شبكة الواي فاي.

وفي حالة انقطاع الكهرباء أو الإنترنت لن تتمكن من إجراء مكالمات عن طريق خدمة الـ Wi-Fi Calling.

ومن الممكن أن يتأثر إجراء مكالمات الإغاثة والطوارئ عند استخدام خدمة الـ Wi-Fi Calling.

ويمكن معرفة قائمة الهواتف المشغلة للخدمة من خلال موقع شركة الاتصالات الخاصة بالعميل.