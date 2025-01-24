عاجل.. آخر تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم، الجمعة 24 يناير 2025، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنحو 15 جنيهًا بعد منتصف اليوم.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: بلغ سعر الجرام 4400 جنيه.

عيار 21: سجل الجرام 3850 جنيهًا.

عيار 18: وصل سعر الجرام إلى 3300 جنيه.

عيار 14: بلغ سعر الجرام 2566 جنيهًا.
 

أسعار الذهب بالجنيه للشراء

عيار 24: 4365 جنيهًا.

عيار 21: 3820 جنيهًا.

عيار 18: 3274 جنيهًا.

عيار 14: 2546 جنيهًا.


 

سعر الجنيه الذهب في مصر


 

بلغ سعر الجنيه الذهب (عيار 21 ويزن 8 جرامات) نحو 30،800 جنيه، مع العلم أن هذا السعر يشمل الذهب الخام فقط، دون احتساب المصنعية أو الضرائب أو الدمغة.


 

أسعار الذهب عالميًا بالدولار


 

سجلت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا اليوم، وفق بيانات بورصة نيويورك وقت إعداد التقرير:

عيار 24: 89.36 دولار للجرام.

عيار 21: 78.19 دولار للجرام.

عيار 18: 67.02 دولار للجرام.


 

أسعار أوقية الذهب عالميًا

بلغت أسعار الأوقية في الأسواق العالمية نحو 2773.80 دولار.

 

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