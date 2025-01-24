موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية شمال سيناء North sinai result 2025وجميع المحافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية شمال سيناء North sinai result 2025 وجميع المحافظات..شمال سيناء تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025/2024 نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية.

النتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة شمال سيناء وكيفية الاستعلام عن النتيجة

اختتمت اليوم الخميس، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024 في محافظة شمال سيناء، وسط إجراءات منظمة ودون تسجيل أي معوقات.

مشاركة واسعة من الطلاب صرّحت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بأن 10،436 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات اليوم في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، ليختتموا بذلك جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء

ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء غرفة العمليات الرئيسية بمقر المديرية، حيث تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات الصارمة، ومن أبرزها منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المعلمين، بهدف ضمان نزاهة الامتحانات وسيرها في أجواء منضبطة.

نتيجة الشهادة الاعدادية

متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء

أجرى وكيل الوزارة متابعة دقيقة مع غرف العمليات الفرعية المنتشرة في الإدارات التعليمية بالمحافظة، للتأكد من وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد دون أي تأخير، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

انتظام العملية الامتحانية الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء

أكدت مديرية التربية والتعليم أن الامتحانات مرت بسلام دون تسجيل أي شكاوى جوهرية، مشيدة بجهود المعلمين والإداريين في تنظيم الامتحانات وتطبيق التعليمات بدقة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

الاستعداد لإعلان النتائج الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء

من المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهاء الامتحانات، تمهيدًا لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، حيث أكدت المديرية التزامها بالشفافية والدقة خلال هذه المرحلة.

تعد امتحانات الشهادة الإعدادية من المحطات المهمة في المسار التعليمي للطلاب، كونها تحدد توجهاتهم المستقبلية نحو التعليم الثانوي بمختلف أنواعه.