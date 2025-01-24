بعد 3 أسابيع من عرضه.. "الدشاش" مازال في الصدارة

بعد 3 أسابيع من عرضه.. "الدشاش" مازال في الصدارة

الفجر الفني
فيلم الدشاش
فيلم "الدشاش"

حقق فيلم “الدشاش” إيرادات كبيرة أمس الخميس، حيث سجل نحو مليون و735 ألفًا و633 جنيهًا، ليواصل تصدره شباك التذاكر متفوقًا على الأفلام المنافسة الأخرى، ومثبتًا مكانته كأحد أبرز الأعمال السينمائية حاليًا.

 

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد 

أحداث فيلم "الدشاش"

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.

 


أبطال فيلم “الدشاش”

ويضم فيلم الدشاش بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

يعود النجم محمد سعد إلى شاشة السينما بفيلم “الدشاش” بعد غياب استمر 5 سنوات، حيث كان آخر أعماله فيلم “محمد حسين” الذي عُرض عام 2019، شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، وفاطمة كشري. الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

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