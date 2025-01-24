استشهاد فلسطينيين اثنين بغارة إسرائيلية على جنين

استشهد شابان فلسطينيان، مساء الجمعة، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مركبة قرب المجمع الطبي في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير المركبة واحتراقها بالكامل ومقتل الشابين محمود كميل وحمود زكارنة، مشيرًا إلى أن جثتيهما وصلتا إلى المركز الطبي في حالة تفحم وأشلاء.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول الحادثة.

وترفع هذه الغارة عدد الفلسطينيين، الذين لقوا حتفهم في مدينة جنين ومخيمها، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الثلاثاء الماضي، إلى 14 فلسطينيًا.

وقال الجيش في بيان إن "العملية تستهدف إحباط الأنشطة الإرهابية والقضاء على البنية التحتية للإرهاب"، مشيرًا إلى مشاركة قوات الجيش وحرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك) في العملية.