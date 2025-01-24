عاجل- محمد الضيف يظهر في مشاهد حصرية تكشف كواليس عملية "طوفان الأقصى"

عاجل- محمد الضيف يظهر في مشاهد حصرية

في ظهور نادر ومثير للجدل، عرض برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة، مساء الجمعة، مشاهد حصرية للقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف، وهو يدير التحضيرات النهائية لعملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها كتائب القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. تأتي هذه اللقطات كجزء من تحقيق استقصائي كشف تفاصيل جديدة تتعلق بهذه العملية التي وصفت بنقطة تحول كبرى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مشاهد حصرية لمحمد الضيف من داخل غرفة العمليات



عرض البرنامج لأول مرة مشاهد حصرية من داخل غرفة عمليات كتائب القسام، أظهرت القائد العام محمد الضيف، المعروف بـ "أبو خالد"، وهو يضع اللمسات الأخيرة على خطة الهجوم. وبينت الوثائق المصورة الضيف وهو يحدد المواقع العسكرية الإسرائيلية المستهدفة بعناية، في خطوة تعكس التخطيط الاستراتيجي الذي سبق العملية.

وثيقة سرية تحدد تفاصيل العملية



كما كشف البرنامج عن وثيقة سرية تضمنت أمر العمليات الذي أصدره الضيف قبل يومين من تنفيذ الهجوم. وأوضحت الوثيقة ساعة الصفر لتنفيذ العملية عند السادسة والنصف صباحًا يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مع توجيهات دقيقة لتوزيع المهام وتنسيق التحركات.

توثيق السيطرة على المواقع العسكرية الإسرائيلية



تضمنت الحلقة لقطات توثق لحظة سيطرة عناصر كتائب القسام على كتيبة دبابات وآليات للجيش الإسرائيلي خلال الهجوم. وأبرزت المشاهد التكتيكات الميدانية لعناصر القسام وقدرتهم على التعامل مع أهداف عسكرية حساسة، ما ساهم في تحقيق تقدم ميداني غير مسبوق في ذلك اليوم.

"طوفان الأقصى" نقطة فارقة في الصراع



شكّلت عملية "طوفان الأقصى" نقطة تحول كبيرة في مسار الصراع، حيث تمكنت كتائب القسام من توجيه ضربة نوعية للاحتلال الإسرائيلي عبر استهداف مواقع استراتيجية وإظهار قدرة التنظيم على التخطيط والتنفيذ بمستوى عالٍ من الدقة.