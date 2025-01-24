طبيب الزمالك: السعيد والونش سيتواجدان في مباراة الجونة.. وهذا موقف ناصر ماهر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابات لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يتم حاليًا الإعداد لسفر حمزة المثلوثي لإجراء جراحة الرباط الصليبي، ولم يتم تحديد الدولة الأوروبية التي سيجري اللاعب الجراحة بها".

وأضاف: "عبد الله السعيد والونش جاهزان تمامًا وسيكونا متواجدان في مباراة الجونة وفقًا لرؤية الجهاز الفني".

وتابع: "ناصر ماهر سيتم إجراء اختبار طبي له لمعرفة موعد عودته للمباريات".

وأوضح: "مصطفى الزناري يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وإصابته عبارة عن قطع في العضلة الخلفية".

مواد متعلقة

جماهير الزمالك تحتفي بالتأهل إلى نهائي البطولة العربية للطائرة

الزمالك يتأهل لنهائي البطولة العربية للطائرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

عاجل - الظهور الأول لـ محمد الضيف.. لقطات حصرية لأول مرة عن تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى"

السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث

رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

عاجل - القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2025 وعدد الحلقات.. تنوع فني بين دراما مشوقة وأعمال اجتماعية وكوميدية

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

مناقشة 3 مشروعات قوانين.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم