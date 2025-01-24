موعد نتيجة إعدادية الإسكندرية 2025 الفصل الدراسي الأول Alex result

موعد نتيجة إعدادية الإسكندرية 2025 الفصل الدراسي الأول

مع انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، باتت الأنظار تتجه نحو موعد إعلان النتائج التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر. وتعد الشهادة الإعدادية محطة فاصلة في حياة الطالب التعليمية، إذ تُمثل خطوة رئيسية نحو تحديد مسارهم التعليمي بين التعليم الثانوي العام أو الفني أو مدارس التكنولوجيا الحديثة.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

من المتوقع أن تُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المحافظات. ويتم بعد ذلك اعتماد النتائج من قِبل المديريات التعليمية، وتُعلن بشكل رسمي في المدارس، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها مجانًا باستخدام رقم الجلوس والاسم.

أهمية نتيجة الشهادة الإعدادية

تُمثل الشهادة الإعدادية محطة فاصلة في المسيرة التعليمية للطلاب، حيث يعتمد عليها تحديد مستقبلهم الأكاديمي. وبناءً على مجموع الدرجات، يمكن للطلاب الالتحاق بـ:

التعليم الثانوي العام.

التعليم الفني بأنواعه (الصناعي، الزراعي، التجاري).

مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

مدارس المتفوقين.

كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 برقم الجلوس؟

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم بسهولة عبر بوابة التعليم الأساسي بمجرد اعتماد النتائج رسميًا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع التعليم الأساسي عبر الرابط المخصص من هنا . اختيار المرحلة التعليمية: الصف الثالث الإعدادي. تحديد الفصل الدراسي الأول. كتابة البيانات المطلوبة بدقة. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على أيقونة "استعلام". ستظهر النتيجة فورًا مع التفاصيل الكاملة للدرجات.

درجات الترم الأول وأعمال السنة

تُضاف إلى نتيجة الطلاب درجات الترم الأول، التي تشمل:

امتحانات الشهر.

درجات المواظبة والسلوك.

أعمال السنة والتقييمات المستمرة.

وتُعتبر هذه النتائج مكملة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تُجرى نهاية العام.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

لمتابعة النتيجة فور إعلانها، يمكن الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي، وهي المنصة الرسمية التي توفر نتائج الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية في محافظة القاهرة.