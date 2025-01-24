عاجل.. شوبير يعلن عن ثاني صفقات الأهلي الشتوية

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المهاجم السلوفيني جراديشار القادم من فيهرفار المجري، كثاني الصفقات في الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عن الصفقة في برنامج حارس الأهلي والذي يذاع عبر قناة الأهلي، عن موعد وصول الصفقة تمام الساعة 12:15 صباحًا، مشيرًا إلى أنه قد يشارك في تدريبات الفريق غدًا السبت.

وشارك اللاعب في 22 مباراة مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

كما يتواجد صاحب 22 عامًا، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف.