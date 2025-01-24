كتائب القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية في "كمين محكم" بمخيم جنين

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن قواتها أوقعت قوة إسرائيلية في "كمين محكم" داخل حارة الدمج بمخيم جنين، مؤكدة تسجيل إصابات محققة.

وأوضحت "كتائب القسام" في بيان: "تمكنا من إيقاع قوة للاحتلال في كمين محكم داخل حارة الدمج بمخيم جنين، ونؤكد تسجيل إصابات محققة في صفوف العدو".

هذا وقالت "كتائب شهداء الأقصى - جنين" إن عناصرها" يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في مختلف محاور القتال بمدينة جنين بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة"، مؤكدة "تحقيق إصابات مباشرة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإخلاء عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى رمبام في حيفا جراء الاشتباكات شمالي الضفة الغربية.

وصعدت القوات الإسرائيلية هجماتها المتواصلة على جنين شمالي الضفة الغربية، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيين اثنين قتلا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة قباطية جنوب جنين.