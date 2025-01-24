عاجل - حالة الطقس خلال أسبوع.. تحذيرات مهمة للمواطنين وأمطار لمدة 72 ساعة

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حالة الطقس
حالة الطقس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا مهمًا بشأن حالة الطقس المتوقعة الأسبوع المقبل، محذرة من تقلبات جوية حادة تشمل سقوط الأمطار لمدة 72 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب، مما يتطلب اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

تفاصيل حالة الطقس الأسبوع المقبل

الأحد:
من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق مثل الإسكندرية وشمال الوجه البحري، بينما قد تكون أكثر كثافة على شمال سيناء ومدن القناة.

الاثنين:
تتراجع شدة الأمطار لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، مع استمرار تأثير الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر.

ظواهر مقلقة:
توقعات الأرصاد تشير إلى ساعات حرجة من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الضباب على المناطق الزراعية والطرق السريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدًا السبت 25 يناير 2025

طقس نهارًا:

  • معتدل الحرارة على أغلب المناطق.
  • مائل للدفء على شمال الصعيد.
  • دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس ليلًا:

  • شديد البرودة على معظم الأنحاء، مع احتمالية الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
  • استمرار فرص الأمطار الخفيفة على الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

الشبورة المائية:
تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

المنطقةالعظمىالصغرى
القاهرة والوجه البحري21°C12°C
السواحل الشمالية20°C12°C
شمال الصعيد22°C9°C
جنوب الصعيد25°C13°C

تحذيرات وتوصيات من الأرصاد

السائقون:

  • ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعيق الرؤية.

المزارعون:

  • اتخاذ تدابير لحماية المحاصيل من الصقيع المتوقع في مناطق وسط سيناء.

المواطنون:

  • ارتداء ملابس ثقيلة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع تقليل التحرك على الطرق السريعة عند وجود الضباب.

المناطق الساحلية:

  • متابعة التحديثات المستمرة بشأن الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة المتوقعة.
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