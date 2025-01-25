استشاري أسري: الالتزام الأخلاقي هو الحصن الحقيقي أمام الخيانة

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأسرة، إن المرأة قد تحاول جذب الرجل أو إغراءه، لكن إذا كان الرجل متمسكًا ببيته وأخلاقياته، فلن يستجيب لتلك المحاولات.

وأوضح أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرجل غالبًا ما يكون المبادر في العلاقات، حيث يلقي بشباكه على المرأة، لافتا إلى أن الخيانة، في أغلب الأحيان، تعود إلى الرجل، لأنه يسعى وراءها بغض النظر عن مدى التزام المرأة أو محاولتها الحفاظ على العلاقة.

تابع: الرجل بطبيعته يميل إلى تعدد العلاقات النسائية، لافتًا إلى أننا نشهد أحيانًا حالات يخون فيها رجال زوجاتهم، رغم جمالهن الشديد واهتمامهن بالمنزل، مع نساء أقل جاذبية مثل الخادمات.

أضاف: بعض الرجال يملون بسرعة من النساء اللواتي يتبعن نمطًا روتينيًا ثابتًا دون تجديد مما يدفعهم لخيانة زوجاتهم.