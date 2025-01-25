أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شهد يوم أمس الجمعة الموافق 24 من الشهر الجاري العديد من المباريات في الدوريات المتخلفه.

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية

وبعد إنتهاء المباريات إليكم أهم النتائج.

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الدوري الإسباني:

المباراة التي جمعت لاس بالماس ونظيره أوساسونا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الدوري الايطالي:

التقي كالياري ضد تورينو وانتهت المواجهة بفوز تورينو بنتيجة 2-0.

الدوري الفرنسي:

انتهت المباراة التي جمعت اوكسير ضد سانت إيتيان وإنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الدوري الألماني:

التقي فولفسبورغ ضد هولشتاين وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
 

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