شهد يوم أمس الجمعة الموافق 24 من الشهر الجاري العديد من المباريات في الدوريات المتخلفه.

أهم نتائج مباريات يوم الجمعة بالدوريات الأوروبية

وبعد إنتهاء المباريات إليكم أهم النتائج.

الدوري الإسباني:

المباراة التي جمعت لاس بالماس ونظيره أوساسونا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الدوري الايطالي:

التقي كالياري ضد تورينو وانتهت المواجهة بفوز تورينو بنتيجة 2-0.

الدوري الفرنسي:

انتهت المباراة التي جمعت اوكسير ضد سانت إيتيان وإنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الدوري الألماني:

التقي فولفسبورغ ضد هولشتاين وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

