يحل محمد أشرف "روقا" نجم وسط ملعب الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي. ضيفًا على الإعلامي أحمد المصري، في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن نادي الزمالك وذلك ضمن حلقات برنامجه VIP، المذاع عبر راديو أون سبورت.في حلقة، يوم السبت 25 يناير الساعة الثالثة عصرًا.

محمد أشرف روقا ضيف "VIP" على راديو أون سبورت في أول ظهور إعلامي له بعد رحيله عن الزمالك

ويتحدث "روقا" عن مشواره في نادي حرس الحدود وطموحاته مع الفريق العسكري خلال الفترة المقبلة، كما سيفتح نجم وسط ملعب حرس الحدود قلبه للإعلامي أحمد مصري بكواليس خاصة عن كواليس أسباب رحيله المفاجيء عن القلعة البيضاء.

كما يكشف نجم حرس الحدود عن أسباب إختياره الانتقال للنادي العسكري.

برنامج "VIP" برنامج رياضي يقدمه أحمد المصري يستضيف خلاله نخبة من نجوم الرياضة للحديث عن أهم المستجدات في الساحة الرياضية والكواليس الخاصة بهم، ويذاع عبر راديو أون سبورت الإذاعة الرياضية الأفضل في مصر والعالم العربي.

