نشب حريق هائل في وحدة سكنية بمنطقة بلال بن رباح في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى وحدتين سكنيتين مجاورتين.



السيطرة على حريق هائل ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق في موقع الحادث



وتلقى العميد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور كلف فريقًا من الضباط والجنود بالتوجه إلى موقع الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من الوصول خلال دقائق، حيث قاموا بإخلاء السكان من الوحدات المتضررة وسرعان ما سيطروا على ألسنة اللهب، مما حال دون امتدادها إلى باقي الوحدات والعمارات المجاورة.

وبعد السيطرة الكاملة على الحريق، تم تبريد الموقع لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى. وأصيب عدد من السكان بحالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف، وتلقوا الخدمة الطبية اللازمة عبر سيارات الإسعاف التي كانت موجودة في الميدان.

الاجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.