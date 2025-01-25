رسميًا.. إيه سي ميلان يُعلن ضم كايل ووكر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن إيه سي ميلان الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الظهير الإنجليزي كايل ووكر، قادما من مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كايل ووكر يودع جماهير السيتي برسالة مؤثرة

وانضم الظهير الإنجليزي البالغ من العمر 34 عامًا، إلى صفوف العملاق الإيطالي إيه سي ميلان على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وانضم كايل ووكر إلى صفوف السيتيزنز في صيف 2017، قادما من توتنهام هوتسبير بمقابل 57 مليون يورو.

ونشر ووكر رسالة إلى جماهير مانشستر سيتي بعد الإعلان بشكل رسمي عن انضمامه إلى الميلان وقال "مانشستر سيتي... من أين أبدأ؟ كان التوقيع لهذا النادي الرائع في عام 2017 بمثابة حلم تحقق. وبعد سبع سنوات، كان الفوز بـ 17 كأسًا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والثلاثية الشهيرة، شيئًا لم أكن لأحلم به إلا عندما كنت طفلًا".

وأضاف" اللعب إلى جانب العديد من اللاعبين المتميزين دفعني إلى أن أكون أفضل نسخة من نفسي، وأنا ممتن حقًا للفرصة التي أتيحت لي في الاتحاد".

وأكمل حديثه، "شكرًا جزيلًا للعديد من الأشخاص، وطاقم التدريب، ورجال الملابس، وجميع الموظفين الذين يعملون بلا كلل خلف الكواليس. أنتم تجعلون كل يوم ممتعًا وتوفرون لنا المنصة لنقدم أفضل ما لدينا، إلى زملائي في الفريق، منذ اللحظة التي دخلت فيها من الباب شعرت وكأنني في بيتي. أشكركم على الذكريات الرائعة وعلى كل النجاح الذي تقاسمناه معًا. أنتم أصدقاء، ولكنكم أيضًا عائلة مدى الحياة".

وواصل حديثه، قائلًا "إلى بيب جوارديولا، أشكركم على ثقتكم بي والعمل الجاد لإحضاري إلى هنا في عام 2017. لقد احتفلنا معًا بـ 17 كأسًا، وساعدتني إرشاداتكم في تشكيلي إلى اللاعب الذي أنا عليه اليوم. سأظل ممتنًا إلى الأبد، الأهم من ذلك، إلى المشجعين - أشكركم على احتضاني كواحد منكم منذ اليوم الأول. لن أنسى أبدًا دعمكم الثابت، أسبوعًا بعد أسبوع، في الداخل والخارج، أتمنى لكم جميعًا النجاح المستمر في المستقبل".
 

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