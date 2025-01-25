ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي
علق الإعلامي الرياضي ميشيل سعد، على انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي
وقال سعد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "صفقة انتقال مرموش للسيتي أحدثت ضجة في انجلترا والصحف الإنجليزية ركزت على الفرعون المصري وأكدت بأنه سيكون إنقاذ موسم جوارديولا".
وأضاف: "مرموش من المتوقع أن لا يبدأ أساسي مع السيتي أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي ومن وجهة نظري هو بحاجة إلى وقت للتأقلم مع السيتي".