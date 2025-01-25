ايدي هاو: نيوكاسل يونايتد لن يدخل سوق الانتقالات الحالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكَّدَ مدرب فريق ​نيوكاسل يونايتد​ الانجليزي ​ايدي هاو​ أنه بسبب التحديات المتعلقة باللعب المالي النظيف، لن يشارك النادي بشكل كبير في سوق الانتقالات. ومع ذلك، ألمح إلى أن هذا الموقف ليس نهائيًا وقد يتغير.

نيوكاسل يونايتد لن يدخل سوق الانتقالات الحالي

وصرّح: "لن أكذب عمدًا على الجماهير أو أيّ شخص آخر. في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بالنشاط في السوق. قد يتغير هذا إذا حدث شيء ما.

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وكان قد صرح هاو سابقًا أنه إذا خسر نيوكاسل لاعبه الرئيسي ألكسندر إيساك، فسيهدفون إلى استبداله بمهاجم آخر.

 

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