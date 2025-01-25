رسمياً.. حارس أتالانتا ينتقل إلى روما

أعلن روما الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الحارس بييرلويجي جوليني، قادما من أتالانتا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

روما يضم الحارس الإيطالي بييرلويجي جوليني

وكشفت تقارير إيطالية، أن بييرلويجي جوليني وقع على عقود انضمامه إلى صفوف الذئاب حتى يونيو 2027، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وأكدت التقارير، أن روما وأتالانتا توصلا لاتفاق على انتقال الحارس الإيطالي إلى صفوف الذئاب مقابل مليون يورو.

وقال روما في بيانه الرسمي، "خاض اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا 139 مباراة في الدوري الإيطالي، مرتديًا ألوان هيلاس فيرونا وأتالانتا وفيورنتينا ونابولي وجنوى".

ويعد بييرلويجي جوليني هو ثاني صفقات روما الشتوية، بعد التعاقد مع الظهير الأيمن الهولندي ديفين رينش قادما من أياكس.

