جوارديولا: اللاعبون الجدد سيكونون ضمن قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد ​بيب جوارديولا​، مدرب فريق ​مانشستر سيتي​، أن لاعبي الصفقات الجديدة، بمن فيهم ​عمر مرموش​، ​عبد القادر خوسانوف​، و​فيتور ريس​ سيكونون ضمن قائمة الفريق لمباراة ​تشيلسي​ في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع الجاري.

جوارديولا: اللاعبون الجدد سيكونون ضمن قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي

وأضاف أن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة رغم الإصابات في الفريق، وأنه لا يعرف بعد من سيشارك منهم في المباراة.

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وتعاقد مانشستر سيتي مع كل من عبد القادر خوسانوف من لانس الفرنسي، وفيتور ريس قادمًا من بالميراس البرازيلي، وعمر مرموش الذي انضم إلى بطل ​البريمييرليغ​ من ​آينتراخت فرانكفورت​ الألماني.

 

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