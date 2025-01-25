أكد ​بيب جوارديولا​، مدرب فريق ​مانشستر سيتي​، أن لاعبي الصفقات الجديدة، بمن فيهم ​عمر مرموش​، ​عبد القادر خوسانوف​، و​فيتور ريس​ سيكونون ضمن قائمة الفريق لمباراة ​تشيلسي​ في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع الجاري.

جوارديولا: اللاعبون الجدد سيكونون ضمن قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي

وأضاف أن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة رغم الإصابات في الفريق، وأنه لا يعرف بعد من سيشارك منهم في المباراة.

وتعاقد مانشستر سيتي مع كل من عبد القادر خوسانوف من لانس الفرنسي، وفيتور ريس قادمًا من بالميراس البرازيلي، وعمر مرموش الذي انضم إلى بطل ​البريمييرليغ​ من ​آينتراخت فرانكفورت​ الألماني.