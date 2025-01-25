الهلال يُمدد عقد علي البليهي حتى 2027

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وقَّع المدافع الدولي السعودي ​علي البليهي​ على تمديد عقده لمدة عامين ونصف العام، ليستمر مع ​الهلال​ حتى عام 2027 المقبل؛ حيث تسارعت وتيرة المفاوضات بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2025.

الهلال يُمدد عقد علي البليهي حتى 2027

وجاء تحرك الهلال لتجديد عقد علي البليهي بعد دخول كل من ناديي الأهلي ونيوم في سباق للتعاقد معه، ما أثار التكهّنات حول مستقبل المتألّق، لينجح بطل ​الدوري السعودي​ في الحفاظ عليّه في نهاية المطاف.

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ويتصدّر الهلال ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة بالتساوي مع ​اتحاد جدة​ مع أفضلية الأهداف للهلال.

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