أنشيلوتي يكشف عن موقف فينيسيوس من العرض السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن فينيسيوس "سعيد جدًا" ويرغب في "صناعة التاريخ" مع النادي، وذلك في ظل ما يتردد حول وجود عرض سعودي ضخم لضمه.

أنشيلوتي يكشف عن موقف فينيسيوس من العرض السعودي

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي "بالنسبة إلي، فلدي معلومة مباشرة من اللاعب تفيد بأنه سعيد جدًا هنا ويريد صناعة التاريخ مع ريال مدريد، هو، ككل الموجودين هنا، يسير على نفس الخطى، نحن سعداء ونرغب في صناعة التاريخ".
وصرح المدرب: "لا يزال كما هو، كما ظهر في المباراة الأخيرة، يستفيد من الراحة (بسبب الإيقاف) لأنه يحصل على أيام أفضل للتعافي والعمل،  سيستغل كل ليصبح منتعشًا بشكل أكبر في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، في أهم لحظات الموسم".

ومن دون فينسيوس، فاز ريال مدريد على لاس بالماس بفارق كبير في واحدة من أفضل مبارياته في الموسم.
وردًا على ما يقال بخصوص أن الفريق يلعب أفضل من دونه قال "رأيي أنكم نسيتم من هو فينيسيوس الذي فزنا معه بدوري الأبطال في باريس ولندن، إنه لاعب لا نقاش بخصوصه ولا شك في هذا".

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