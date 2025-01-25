البرازيلي فيليبي ميلو يعلن اعتزاله كرة القدم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن لاعب الوسط البرازيلي فيليبي ميلو (41) عاما اليوم اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

البرازيلي فيليبي ميلو يعلن اعتزاله كرة القدم

وخلال مسيرته ميلو مدة 13 عامًا في أندية أوروبية مختلفة طوال مسيرته وفاز بلقب كأس ليبرتادوريس ثلاث مرات وكأس القارات مع منتخب بلاده.

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وقال اللاعب على الشبكات الاجتماعية في رسالة اعتزاله: "أختتم اليوم أهم فصول حياتي، وهي مسيرتي كلاعب كرة قدم، كانت سنوات لا تصدق، مليئة بالمعارك والانتصارات الكثيرة".

ويأتي القرار بعدما قرر نادي فلومينينزي ألا يمدد تعاقده الذي انتهى في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى الرغم من اعتزاله كلاعب، لا يزال ميلو مرتبطا فلومينينزي الذي مثله مؤخرًا في فاعلية في نيويورك مع رعاة مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

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