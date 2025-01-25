مواني يعزز صفوف يوفنتوس في مواجهة نابولي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال مدرب يوفنتوس، تياغو موتا، اليوم الجمعة، إن لاعبه الجديد راندال كولو مواني سيخوض مباراته الأولى عندما يلعب الفريق خارج أرضه مع نابولي في الدوري الإيطالي، غدًا السبت، إذ يتطلع الفريق لبدء سلسلة انتصارات.

مواني يعزز صفوف يوفنتوس في مواجهة نابولي

وتعاقد يوفنتوس مع المهاجم الفرنسي مواني من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم يوم الخميس الماضي، بينما رحب النادي الإيطالي أيضًا بالظهير الأيمن ألبرتو كوستا في وقت سابق من فترة الانتقالات في يناير (كانون الثاني) الحالي.

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وقال موتا للصحافيين: "راندال متاح وسنرى ما إذا كان سيبدأ المباراة أم لا، من المهم أن نتعاقد مع لاعب بمستواه لأننا نعتقد أنه قادر على مساعدة الفريق في الفوز بالمباريات".
وجاءت هذه الصفقات في الوقت المناسب ليوفنتوس الذي يفتقد للمدافعين جليسون بريمر وخوان كابال بسبب إصابتهما في الرباط الصليبي الأمامي، بينما لا يزال المهاجم أركاديوش ميليك بعيدًا عن الملاعب بسبب إصابة طويلة الأمد.

وقال موتا: "إن عملية اندماج الوافدين الجدد تسير بشكل جيد للغاية، غدًا سيكون الجميع هناك باستثناء بريمر وكابال وميليك".
ومن المرجح أن يجلس مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش غدًا السبت على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن قال موتا إن المهاجم الصربي (24 عامًا) يعاني من مشاكل بدنية.
وارتبط اسم الدولي الصربي أيضًا في تقارير إعلامية إيطالية بالانتقال إلى تشيلسي أو آرسنال في فترة الانتقالات الحالية.
وقال المدرب (42 عامًا): "راندال ونيكو (غونزاليس) يستطيعان اللعب على الجناح، دوسان خاض الكثير من المباريات وكان يعاني من مشكلة بدنية، سنرى من سيبدأ ومن سيشارك مع تطور المباراة".

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