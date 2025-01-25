انتزعت من قلبة الرحمة..مصرع أرملة على يد والدها بمركز دار السلام بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، جريمة قتل بشعه مقتل أرملة تبلغ من العمر 28 عامًا ومقيم دائرة المركز، على يد والدها، قام علية بالتعدى بالضرب والخنق بالايدى حتى فارقت الحياة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من مستشفى دار السلام المركزى، بوصول المدعو "صباح. ح. ا " 28 سنه أرمله إلى مستشفي دار السلام المركزي " جثة هامدة "، ومقيمه بناحية بمركز دار السلام، وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي ملابسها وبها إصابات " خدوش وسحجات بالرقبه "،.

أفاد والدها المدعو "حمدان. ا.ح " 58 سنه عامل زراعي، ومقيم بذات الناحية أنه حال دخولة المنزل وجد نجلته المذكورة مغشيًا عليها فقام بنقلها للمستشفي إلا أنها فارقت الحياه وأضاف أن الإصابات التي بها حدثت بها أثناء عملها بتقطيع القصب بأرضهم الزراعيه بذات الناحية، بإجراء التحريات توصلت إلي عدم صحة ما جاء بأقوال والدها وأنه وراء إرتكاب الواقعه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بصحتها وأقر بإرتكاب الواقعه وقيامه بالتعدي علي نجلته المذكورة بالضرب والخنق بالأيدي وكتم أنفاسها بأحدي الوسادات بالمنزل مما أدي لوفاتها وذلك بسبب خلافات اسرية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.