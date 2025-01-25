لسوء حالتها النفسية..انتحار طالبة ب "سم الفئران " شمال سوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقيت طالبة مصرعها فى العقد الثانى من العمر تبلغ 20 عاما، مصابة بحالة تسمم، ادعاء تناول سم فئران وتوفيت عقب وصولها، لسوء حالتها النفسية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من مستشفى طما المركزى، بوصول المدعوه "دينا.ع. خ" 20 سنه طالبه إلى مستشفي طما المركزي مصابه " حالة تسمم " إدعاء تناول سم فئران، وتوفيت عقب وصولها ومقيمه بمركز طما،.

أفاد والدها سن 55، صاحب معرض تروسيكلات، ومقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة " سم فئران "، وذلك لسوء حالتها النفسية ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سام.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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