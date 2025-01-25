إصابة سائق بطلق ناري واخر بسلاح أبيض بمركز جرجا بسوهاج.. التفاصيل

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أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالسيطرة على نشوب مشاجرة بمركز جرجا، سبب خلافات على أولية تحميل الركاب، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، بموقف الركاب.

وبالانتقال والفحص تبين،طرفيها كل من:- " طرف أول " المدعو "عبد العظيم. ع.م " سن 39 سائق، ومقيم مركز جرجا مصابًا " طلق ناري بالفخذ الأيسر " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.

" طرف ثان " المدعو "سيد.ع.س " 37 سنه سائق، ومقيم مركز جرجا مصابًا " جرح طعني بالبطن من الناحية اليمني "، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض " مطواة "، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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