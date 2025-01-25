فودين يعلق على تعاقد مانشستر سيتي مع عمر مرموش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق الإنجليزي فيل فودين جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، على تعاقد السيتيزنز مع النجم المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فودين يكشف عن رأيه في تعاقد السيتي مع مرموش

وقال فيل فودين في تصريحات صحفية على تعاقد السيتي مع مرموش، "أشعر أنه منذ انضمامي للفريق كان الأمر هكذا دائمًا، هناك الكثير من المنافسة على المراكز".

وأضاف "إنه أمر صحي لأنك تعلم أنه إذا حصلت على القميص فيجب عليك الأداء وإلا فسوف تخرج من الفريق، أعتقد أنه أمر جيد، لذا مع التعاقدات الجديدة يمكن أن يعود ذلك بالتأكيد".

وكان قد أعلن مانشستر سيتي يوم الخميس الماضي، عن التعاقد مع المصري عمر مرموش قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بمقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إمتيازات.

ويستعد السيتي لمواجهة نارية أمام تشيلسي اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

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