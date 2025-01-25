موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 25 من شهر يناير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الاتحاد، معقل الفريق السماوي، مباراة ماتشستر سيتي ضد تشيلسي، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة؛ الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس بجدول الترتيب بواقع 38 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الانجليزي، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي على قناة beIN Sports HD 1.

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