تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

استقر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على تشكيل فريقه، استعدادا لمواجهة نظيره فريق تشيلسي، مساء اليوم السبت في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الاتحاد، معقل الفريق السماوي، مباراة ماتشستر سيتي ضد تشيلسي، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة؛ الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، عبدالقادر خوسانوف، ريكو ليويس.

خط الوسط: كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جاك جريليش، فيل فودين، عمر مرموش، إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الانجليزي، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي على قناة beIN Sports HD 1.