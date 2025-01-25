تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على تشكيل فريقه، استعدادا لمواجهة نظيره فريق تشيلسي، مساء اليوم السبت في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الاتحاد، معقل الفريق السماوي، مباراة ماتشستر سيتي ضد تشيلسي، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة؛ الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون.
خط الدفاع: يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، عبدالقادر خوسانوف، ريكو ليويس.

خط الوسط: كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جاك جريليش، فيل فودين، عمر مرموش، إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الانجليزي، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي على قناة beIN Sports HD 1.

مواد متعلقة

فودين يعلق على تعاقد مانشستر سيتي مع عمر مرموش

مدرب تشيلسي يعلق على أنباء ضم غارناتشو
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- حماس وسرايا القدس تبدأ عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة

عاجل - رسالة تحذيرية من الرئيس السيسي لهؤلاء

محافظ أسيوط: دعم مدرستين بأبنوب وديروط بمقاعد دراسية لتخفيف الكثافات الطلابية

رئيس جامعة أسيوط يشارك فى ورشة عمل حول الإتاحة في التعليم

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لأعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بحى شرق

موعد مباراة ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

عاجل - إذاعة جيش الاحتلال: عائلات الأسيرات تتوجه إلى رعيم للقائهن

عاجل - أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من قبل حركة حماس