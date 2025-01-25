تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، على تشكيل البلوز الذي سيبدأ به مباراة مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، في بطولة الدوري الانجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الاتحاد، معقل الفريق السماوي، مباراة ماتشستر سيتي ضد تشيلسي، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة؛ الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.
خط الدفاع: مارك كوكوريا، توسين أداربايويو، ليفي كولويل، ريس جيمس.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: جادون سانشو، كول بالمر، نوني مادويكي، نيكولاس جاكسون.

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