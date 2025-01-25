تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لأعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بحى شرق

قام اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت بزيارة مفاجئة لتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بحي شرق والتي تتم بمشاركة طلاب ومعلمين مدارس التعليم الفني بالمحافظة تفعيلًا لمبادرة بأيدينا بنجملها ربط التعليم الفني بسوق العمل وتفعيل المشاركة المجتمعية في أعمال التطوير والتجميل وذلك استكمالًا لأعمال تطوير ورفع كفاءة ميادين المحافظة وشوارعها الرئيسية لإضفاء المظهر الجمالي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ونواب رئيس الحي

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بشارع الثورة من نهاية شارع الهلالي ودهان سور الكورنيش بأشكال ولوحات فنية جميلة التي تنفذه طالبات قسم الزخرفة بمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بقيادة هناء جادالله مديرة المدرسة ضمن مبادرة "بأيدينا بنجملها" والتي تهدف إلى بأيد أولادنا.. نبني بلادنا ثم إلتقى بالطالبات المشاركات في أعمال التطوير خلال عمليات دهان الأسوار وبلدورات الأرصفة والأبواب الرئيسية في شكل جمالي موضحًا لهن على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الهيئات والمؤسسات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لرفعة الوطن وتقدمه مؤكدًا على الإستمرار في العمل والبناء ما دام إننا يدًا واحدة حيث إننا بالقدرات البشرية التي لدينا قادرين على صنع القدرة المالية والتطور الإقتصادي مهما كانت التحديات مطالبهم ببذل المزيد من الجهد في خدمة المجتمع والوطن.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة أوجه الدعم لطلاب التعليم الفني بمختلف تخصصاتهم لتطبيق التدريبات عمليًا لصقل خبراتهم وتأهيلهم على سوق العمل والإستفادة من قدراتهم تحت إشراف المعلمين والمتخصصين في هذا الشأن لإضفاء منظر جمالي على كورنيش النيل وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لتعود المحافظة إلى سابق عهدها كـ "عاصمة للصعيد" لافتًا إلى توفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطالبات ليقومن بأعمال التجميل والتطوير فضلًا عن تنظيم معارض فنية لتسويق وعرض الأعمال الفنية التي يتم تنفيذها لتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا مشيدًا بطلاب التعليم الفني ومجهودهم البارز في تلك الأعمال وإبراز الشكل الجمالي لها.

وفي نهاية الجولة؛ حرصت طالبات التعليم الفني على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ وقيادات التعليم الفني مؤكدين على استعدادهن لتنفيذ المزيد من الأنشطة والأعمال الفنية لتجميل الشوارع والميادين.