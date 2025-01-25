عاجل - "الصليب الأحمر" يستعد لاستلام المحتجزات الإسرائيليات الأربع من حماس

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن موظفي الصليب الأحمر في طريقهم لاستلام المحتجزات الإسرائيليات الأربع من حماس، حسب ما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

استلام المحتجزات الإسرائيليات

وحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سلمت حماس الأحد الماضي 19 يناير الجاري، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة في ميدان السرايا.

اتفاق وقف إطلاق النار

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، الأحد الماضي 19 يناير، في تمام الحادية عشرة والربع صباحا، بعد 471 يومًا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.