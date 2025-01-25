عاجل - عرض عسكري لـ حماس في وسط غزة قبيل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات

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كتائب القسام
كتائب القسام

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عناصر الفصائل الفلسطينية، انتشرت بميدان فلسطين وسط غزة قبيل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

ومن المقرر اليوم السبت، تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى التي بموجبها ستفرج كتائب القسام عن 4 مجندات أسيرات مقابل 200 أسير فلسطيني بينهم 120 من ذوي المؤبدات و80 من أصحاب المحكوميات العالية.

وبعد 471 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تمكنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، من توفيق قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، على اتفاق يوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.

والأسبوع الماضي،  تسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أول دفعة من الرهائن وهم ثلاثة نساء، وهن: رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة.

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